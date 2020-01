Jakob Ingebrigtsen dropper innendørssesongen

NTB Sport

Søndag reiste Filip Ingebrigtsen til høydesamling i Sør-Afrika, men storebror Henrik og lillebror Jakob har begge av helsemessige årsaker utsatt avreisen til 19. januar.

Henrik er fortsatt på vei til å bli frisk etter tåoperasjonen i fjor høst og har også vært gjennom to seige forkjølelser i vinter. For Jakobs del er bakgrunnen stor slitasje gjennom 2019 og en skade han pådro seg i terrengløp-EM.

– Jakob pådro seg en skade i rumpa på oppløpet under EM i Lisboa i desember, da han måtte gjøre en retningskorrigering i stor fart. Det er snakk om en belastningsskade, men den ble utløst der, forteller Gjert Ingebrigtsen til NRK.

Den yngste av løperbrødrene, som avsluttet juniorkarrieren med sitt fjerde EM-gull i terrengløp, har trent alternativt siden. Likevel er det besluttet at han står over hele innendørssesongen.

– Jakob følte seg veldig sliten etter den tøffe fjorårssesongen og ville muligens hatt en timeout uansett. Han kjørte på med veldig mange løp og følte etter sesongen at han hang som et slips, sier far og trener Gjert.

I fjor kjørte Jakob full innendørssesong og tok blant annet gull og sølv i senior-EM og satte U20-verdensrekord på 1500 meter. Gjennom sommer og høst ble det veldig mange løp utendørs.

– Det kan være god læring i å se hvor grensen går, sier Gjert Ingebrigtsen.

Når Henrik og Jakob Ingebrigtsen reiser til Sør-Afrika, blir det for en fullverdig høydesamling på minst fire uker. Filip reiser da videre for å starte konkurransesesongen. Han skal løpe 1500 meter i Düsseldorf 4. februar og en engelsk mil i et prestisjetungt innendørsstevne i New York.

(©NTB)