Pogba ute i minst fire uker etter ankeloperasjon

Manchester United har vært uten sin midtbanejuvel de siste tre kampene, og franskmannen blir ikke å se før tidligst starten av februar.

Operasjonen var vellykket tirsdag og kom som et resultat av store ankelplager for Pogba denne sesongen. Han slet med ankelen i september før han var tilbake mot Watford og Newcastle. I begge kampene startet han på benken – i 0-2-tapet for Watford spilte franskmannen den siste halvtimen, mens det ble en omgang i 4-1-seieren over Newcastle.

Siden har den vonde ankelen holdt han ute av spill.

Det har bare blitt sju kamper i Premier League og en i ligacupen for 26-åringen denne sesongen.

– Alt gikk bra. Nå må vi bevare den positive energien. Jeg er veldig glad. Nå skal jeg høre på musikk og danse litt med det ene beinet, sa Pogba i en Instagram-story fra sykesengen etter operasjonen.

