Suverene Johaug tør ikke love at hun går neste sesongs Tour de Ski

NTB Sport

Johaug var som ventet i egen klasse opp monsterbakken i Alpe Cermis og tok sin tredje sammenlagt i Tour de Skis historie søndag.

Det er for tidlig å si om hun går for en fjerde tittel. Sist det var mesterskapssesong sto Johaug over touren. Det kan være at Therese Johaug har gått sin siste Tour de Ski.

– Er det aktuelt å gå neste års Tour de Ski når det er VM-sesong?

– Det har jeg ikke tatt noen evaluering på. Jeg er usikker med tanke på at jeg lyktes veldig godt i fjor med å ikke gå touren i forkant av VM i Seefeld. Det blir en annen kabal som skal legges, svarte Johaug på NTBs spørsmål.

I fjor var det en stor debatt om hvordan Tour de Ski ble påvirket av at en rekke av de store stjernene valgte å ikke stille opp.

Johaug er klar over ansvaret hun har som løper, men sier også at hun er nødt til å tenke på seg selv.

– Det er veldig viktig for Tour de Ski at alle utøverne er med. Det har jeg stor respekt for. Men så er det en kabal som skal gå opp med hvilke mål en selv har, sier 31-åringen.

Spesielt

Hun avviser ikke at hun stiller i neste års tour, men sier at hun ikke kommer til å ta stilling til dette ennå.

– Det er mulig jeg går neste år Tour de Ski altså. Jeg har ikke tatt stilling til det ennå. Det har skjedd at jeg har gått fort både i Tour de Ski og i mesterskap. Det var spesielt i fjor siden jeg hadde vært ute lenge og VM i Seefeld betydde mye for meg. Vi får se.

Selve formatet kan også spille inn på avgjørelsen. Det er lagt opp til åtte etapper med start i sveitsiske Val Müstair 1. januar neste sesong. Der venter tre harde etapper i høyden.

– Det er viktig at det ikke blir for mange skirenn. På programmet i dag står det at det skal være åtte renn, altså enda flere etapper enn i år. Det synes jeg er veldig merkelig foran et mesterskap. Jeg tror i hvert fall at de må kutte i hvert fall én konkurranse. Det starter ikke før 1. januar heller og er spredt tettere opp mot VM. Jeg tror at de må enkelte grep for å få med de beste utøverne, mener Johaug.

Kontroll

Therese Johaug var aldri truet på sin ferd inn i og opp i alpinbakken. Heidi Weng var den som kom nærmest i fellesstarten, mens russiske Natalja Neprjajeva og Ingvild Flugstad Østberg ble nummer to og tre i sammendraget.

– Det ble som en transportetappe ned til bakken. Da det hadde roet seg etter spurtene bestemte jeg meg for å gå først ned til bakken. Jeg skulle bare gå i mitt eget tempo.

Johaug var veldig fornøyd med å vinne i en Tour de Ski-utgave som i utgangspunktet ikke passet henne maksimalt.

– Det er veldig artig å vinne, spesielt slik det er blitt i år med mange endringer. Det er artigere å vinne når jeg har steg i sprint og viser at jeg kan være med er også. Denne utgaven av touren passer meg nok bedre enn jeg trodde på forhånd, og det artig å vinne når mange eksperter sier at denne touren ikke passet meg. Det trigget meg til å gå bra.

– Hvor hardt har du følt seg presset under denne touren?

– Jeg har vært mer presset før. Denne gangen har jeg vært i teten hele veien, og jeg hadde aldri den gule ledertrøya de to andre gangene jeg vant touren. Da har jeg vært både ett og to minutter bak. Det tyder på at jeg går jevnere løp og presterer bedre på sprintene.

(©NTB)