NFL-tittelforsvareren utslått, slutt for Tom Brady i New England?

NTB Sport

Tennessee Titans vant 20-13 i første runde av sluttspillet og påførte tittelforsvareren et smertelig hjemmetap, i en kamp der de eneste poengene scoret etter pause kom da Bradys pasning ble brutt av Logan Ryan og løpt inn til touchdown ni sekunder før slutt.

42-årige Brady er på utgående kontrakt, og mange tror nå at han har spilt sin siste kamp for klubben han har ført til seks titler i en karriere mange betegner som den beste i amerikansk fotball noensinne.

Lenge så Patriots ut som et vinnerlag også denne sesongen, selv om Brady begynner å merke alderen, men det raknet mot slutten av grunnserien, og for første gang på ti år måtte laget gå inn i sluttspillet allerede i 1. runde. Der fikk fansen se det tredje hjemmetapet på de fire siste kampene.

Hovedansvarlig for det var gjestenes løperback Derrick Henry, som på sin 26-årsdag herjet med hjemmeforsvaret. Han løp med ballen 182 yards og scoret ett touchdown. I tillegg hadde han et pasningsmottak for 22 yards. Quarterback Ryan Tannehill hadde bare 72 pasningsyards, men han kastet en TD-pasning til Anthony Firkser.

Brady hadde 209 pasningsyards, men han greide ikke å regissere poenggivende angrep i de to siste periodene. Titans ledet 14-13 halvveis, og Patriots kom aldri a jour.

Mestertrener Bill Belichick har en akilleshæl, og det er kamper mot lag trent av hans tidligere assistenter og spillere. Mike Vrabel, som var Patriots-spiller fra 2001 til 2008, førte Titans til seier. Det var Belichicks 14. tap på 28 kamper mot lag trent av hans tidligere elever.

Watson-magi

I den første sluttspillkampen lørdag gjorde en nærmest overmenneskelig prestasjon av quarterback Deshaun Watson utslaget da Houston Texans vant thrilleren mot Buffalo Bills etter forlengning.

Ka'imi Fairbairn sparket vinnerpoengene fra 28 yards 11.40 ut i tilleggstiden, og Texans vant 22-19 etter å ha ligget under 0-16 sent i 3. periode av en usedvanlig dramatisk kamp. Watson skal ha mye av æren for det.

I det siste angrepet så pendelen ut til å svinge Buffalos vei da to Bills-forsvarere brøt gjennom og kastet seg over Watson. De taklet ham nesten samtidig, men på mirakuløst vis holdt han seg på beina, beholdt grepet om ballen og kastet en presis pasning til Taiwan Jones, som avanserte 34 yards og satte Fairbairn i posisjon til å avgjøre med et enkelt spark.

– Jeg bestemte meg bare for å stå på beina, sa Watson etterpå.

– Jeg sa til gutta i garderoben at vi måtte vise storhet i dag, så hvorfor skulle jeg ikke gjøre det selv?

Supermann

Han hadde allerede vist superkreftene da han med to forsvarere på slep løp inn hjemmelagets første touchdown fra 20 yards. Det skapte ny spenning etter at Bills hadde dominert stort og så ut til å være på vei mot sin første seier i en sluttspillkamp på 25 år.

Fra 0-16 kom Texans tilbake og scoret 19 poeng på rad, men Bills-angrepet med sluttspilldebutant Josh Allen (23) som quarterback ville ikke gi seg og kom i posisjon til at Stephen Hauschka kunne utligne til 19-19 med et trepoengspark fem sekunder før slutt.

I forlengningen ble det første Texans-angrepet stoppet, og Allen så ut til å ha regissert et angrep godt nok til at Hauschka kunne sparke vinnerpoengene, men en straff for ulovlig blokkering flyttet laget 15 yards bakover, og Texans fikk ballen igjen.

Der tok 24-årige Watson på seg supermanndrakten og sendte laget sitt videre til kvartfinale.

Texans møter Kansas City Chiefs, mens Titans gjester Baltimore Ravens.

(©NTB)