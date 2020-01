Idrettsgallaen flytter til Trondheim

NTB Sport

– Vi skal lage den beste og største Idrettsgallaen i historien, sier organisasjonssjef Kjell Bjarne Helleland i Trøndelag idrettskrets offensivt. Søndag kunne han offentliggjøre at neste utgave av norsk idretts store hederskveld skal avvikles i Trondheims storstue 9. januar 2021.

– Vi har jobbet med dette lenge, og kontrakten ble underskrevet i slutten av november, men vi fikk ikke lov til å offentliggjøre det i dag, sier han.

Idrettskretsen har jobbet aktivt mot gallastyret, NRK og Norges Idrettsforbund for å sikre seg arrangementet. Helleland sier at gallaen skal stå i ildsjelenes tegn, og at én ildsjel fra hver av Trøndelags 38 kommuner skal få hedersplass under gallaen.

– Vi skal ta hele Trøndelag i bruk som en del av arrangementet, sier han.

Trondheim Spektrum vil ha plass til 6000 mennesker. Det er dobbelt så mange som i Hamar i år og i Stavanger i fjor.

