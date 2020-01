Canada vant junior-VM etter sterk vending

NTB Sport

Akil Thomas ble matchvinner 3.58 minutter før slutt, med sitt første mål i turneringen.

Nikita Alexandrov, Grigori Denisenko og Maxim Sorkin så ut til å ha satt russerne på gullkurs, men Connor McMichael reduserte etter 49.20 via en russisk spiller. Barrett Heyton utlignet etter 51.21. Det duket for vinnermålet etter 56.02. Thomas fikk åpent mål da Russlands keeper Amir Miftatsjov feilet helt med en utrusning.

I sluttfasen spilte Russland en kort stund seks mot tre da Canada hadde spillere utvist og Russland tok ut keeper, men Canada holdt unna. Canada revansjerte dermed 0-6-tapet for russerne i gruppespillet i Tsjekkia.

Det var niende gang sportens to stormakter møttes i junior-VM-finale siden cupspill ble innført i 1996, og Canada vant for femte gang siden da. Totalt har Canada nå 18 titler i VM for U20-lag.

Sverige, som tapte semifinalen mot Russland etter forlengning, slo tilbake med 3-2-seier over Finland i bronsekampen. Linus Öberg ble matchvinner med en frekkis vel halvveis i midtperioden. Han sto bak mål og scoret via den finske målvakten Justus Annunen.

Noen minutter tidligere scoret Samuel Fagemo 2-2-målet på en keeperretur. Dermed ble han både toppscorer og poengkonge med åtte mål og 13 målpoeng.

