Braathen beste norske da Kristoffersen skuffet

Clement Noel ordnet fransk seier sju hundredels sekund foran sveitseren Ramon Zenhäusern, som ledet etter første omgang. Alex Vinatzer fra Italia la beslag på den siste pallplassen.

Kristoffersen ledet slalåmcupen etter 1.- og 4.-plass i de to første rennene i vinter, men han var sjanseløs i kampen på en ny plassering i tetsjiktet og måtte se Noel overta ledelsen.

– Et perfekt renn for meg. Stemningen i bakken var utrolig. For en måte å innlede 2020, sa Noel etter å ha seiret foran 8000 tilskuere.

Kristoffersen fikk ikke fart på skiene i første omgang og hadde bare 21. beste tid. Han var nesten halvannet sekund bak ledende Zenhäusern. Med tidlig start i finaleomgangen hadde han håp om å kjøre seg opp, men i stedet slo han oppgitt ut med armene da han kjørte inn til en foreløpig fjerdeplass med 20 konkurrenter stående igjen på toppen. De fleste av dem slo sammenlagttiden hans.

Revansj

Noel noterte bestetid som fjerde siste startende i finaleomgangen. Han så Linus Strasser kjøre inn 71 hundredeler bak ham og Michael Matt kjøre ut før Zenhäusern tapte en hundredelsstrid om seieren.

– Jeg var veldig skuffet etter at jeg kjørte ut i Val d'Isere, og jeg var ute etter revansj, sa franskmannen som ble toer bak Kristoffersen i sesongens første slalåmrenn i Levi.

Braathen var beste nordmann i første omgang med 13.-plass og kjørte seg opp sju trinn med fjerde beste tid i finaleomgangen.

Sebastian Foss Solevåg plasserte seg også foran Kristoffersen med sin 14.-plass. Han var på 25.-plass etter første omgang, men dro fordel av tidlig start i finalen og klatret ved hjelp av femte beste omgangstid.

Kom bakfra

Timon Haugan kvalifiserte seg til finaleomgangen som sistemann, med en margin på fire hundredels sekund. Han var første startende i finaleomgangen og klatret til 23.-plass med sjette beste omgangstid.

Kristoffersen hadde bare 11. beste tid i finaleomgangen og ble altså slått av alle de tre andre norske i den omgangen.

Braathen (48) og Haugan (56) hadde sammen med østerrikske Fabio Gstrein (53) høyeste startnummer av dem som kvalifiserte seg til finaleomgangen. Gstrein endte på 17.-plass.

Leif Kristian Nestvold-Haugen hektet i første omgang etter å ha notert beste passering ved første mellomtid, mens Jonathan Nordbotten ble tilskuer til 2. omgang etter å ha plassert seg som nummer 41 av de 45 som fullførte første omgang.

