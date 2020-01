God sesongstart for Nadal og Djokovic

NTB Sport

Nadal hadde få problemer i oppgjøret mot Nikoloz Basilashvili fra Georgia, som han vant med sifrene 6-3, 7-5. Djokovic måtte slite mer med sørafrikanske Kevin Anderson, men han halte i land seieren med 7-6 (7-5), 7-6 (8-6) etter to tiebreak.

Spania og Serbia vant dermed begge sin åpningskamp i lagturneringen der 24 lag fordelt på seks grupper gjennomfører gruppespill i Sydney, Brisbane og Perth.

Fredag årsdebuterte Casper Ruud med seier over topp-20-spiller John Isner da Norge slo USA 2-1 i Perth. Australia, Belgia, Bulgaria, Canada og Russland vant også sine åpningskamper fredag, mens Argentina, Frankrike, Kroatia og Japan gjorde som Spania og Serbia lørdag.

– Jeg er superfornøyd med å spille her i Perth for første gang. Det er en fantastisk arena og et flott publikum, sa Nadal.

– Det var ingen enkel sesongstart, men jeg er veldig fornøyd med spillet mitt.

Lagkameraten Roberto Bautista-Agut feide Aleksandre Metreveli av banen med 6-0, 6-0.

Djokovic måtte ta fram sitt beste for å vinne de avgjørende poengene mot Anderson i Brisbane.

– For en måte å innlede året. Han var brennhet i dag, og det var god kvalitet på kampen, sa Djokovic.

For verdensfirer Dominic Thiem ble det ingen pangstart på det nye året. Østerrikeren tapte i tre sett mot kroatiske Borna Coric etter å ha misbrukt seks bruddballer i avgjørende sett.

Søndag spiller Norge mot Italia i 2. runde. Russland er siste motstander for de norske i gruppespillet, der de seks gruppevinnerne og to beste toerne tar seg videre til kvartfinaler.

