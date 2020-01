Tre arrestert for rasistiske og homofobiske kommentarer under Brighton-kamp

NTB Sport

To hjemmesupportere og en bortesupporter ble kastet ut av stadion under oppgjøret mot Chelsea 1. januar. Den ene hjemmesupporteren ble fjernet grunnet rasistiske tilrop mot Chelsea-spillerne, mens de to andre grunnet homofobiske kommentarer mot det andre lagets supportere.

Det skriver Brighton på sine hjemmesider.

– Selv om vi hadde Sussex-politiet på plass, måtte vi likevel håndtere tre separate og uønskede hendelser som inneholdt rasistiske og homofobiske kommentarer, sa Brightons administrative direktør Paul Barber i en pressemelding på hjemmesiden.

De tre supporterne blir mest sannsynlig utestengt på livstid og kan også forvente seg tid i fengsel.

– Vi er lei av at fotballens rykte ødelegges av sånne folk, fortsatte Barber.

