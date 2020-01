Johaug klar for Tour de Ski-finish: Blir tirret og inspirert av tap

NTB Sport

I comebacksesongen sist år tapte hun bare ett eneste distanserenn, og det var mot Stina Nilsson i Canada. 1. nyttårsdag kom det andre «nederlaget» da Ingvild Flugstad Østberg spurtslo henne på jaktstarten i den tredje etappen av årets Tour de Ski i Toblach.

I sammendraget er det 22 sekunder ned til Østberg og Russlands Natalja Neprjajeva foran fredagens 4. etappe i Val di Fiemme.

– Hvordan blir du påvirket av at Østberg presser deg slik hun gjør?

– Det er inspirerende og moro at lagvenninner lykkes. Jeg har trent mye sammen med Ingvild og vet hva hun er god for. Jeg er stolt over det hun presterte på jaktstarten i Toblach, sa Johaug da hun møtte mediene i Italia torsdag.

– Blir du stresset av det?

– Nei.

– Hvordan er det å høre at du har godt av å bli satt på plass? Til og med landslagstrener Geir Endre Rogn mente det etter rennet i Toblach?

– Ja. Det er jeg enig i selv også. Jeg synes det bare er motiverende at jeg blir slått. Det tirrer meg bare og gjør at jeg må jobbe med spurtene mine, og at jeg må gjøre mer før oppløpet starter.

– Hvordan var det å stå opp etter å ha tapt et skirenn?

– Jeg føler ikke at jeg tapte et skirenn. Jeg kom på 2.-plass og var med helt inn til målstreken. Jeg er kjempefornøyd med løpet. Det var bare at Ingvild var hakket bedre enn meg på oppløpet.

Lover

Løypene på VM-stadion fra 1991, 2003 og 2013 er hardere enn i Toblach og burde passe Johaug bra, men hun minner om at hun ble slått av både Ingvild Flugstad Østberg her sist gang hun deltok i Tour de Ski for tre år siden.

Riktignok endte det med seier til slutt.

– Jeg ligger i en veldig bra posisjon. Jeg har aldri ledet Tour de Ski midtveis før, og noe må jeg ha gjort riktig så langt. Jeg skal love at jeg ikke gir meg før jeg er på toppen av slalåmbakken, sa Johaug.

Johaug er forberedt på at det blir en tre-fire stykker som er med og kjemper om seieren til slutt i fredagens løp. Hun forventer ingen hjelp fra lagvenninnene i kampen om sammenlagtseieren.

Galt

Selv om det venter en klassisk sprint lørdag der 31-åringen ikke har sin styrke, er Dalsbygda-jenta likevel skyhøy favoritt til å vinne Tour de Ski for tredje gang med tanke på hvor god hun er i alpinbakken Alpe Cermis.

– Er det i det hele tatt noe som kan gå galt for deg i de tre siste etappene?

– Det er mye som kan gå galt. Du må ha god dagsform alle tre dagene. Her er det ingenting som er gitt ennå. Du må gjøre det beste ut av mulighetene du får, og det er i bakken det blir avgjort.

– Hva er realistisk tidsdifferanse mellom deg og konkurrentene opp bakken historisk sett?

– Det er vanskelig å si. Jeg har kanskje hatt beste etappetid før med en differanse fra 40 sekunder til ett minutt. Jeg ligger bra an, men vi skal gjøre to løp til før vi kommer til den motbakken. Jeg er nødt til å være med oppe der for i det hele tatt å ha sjanse på seieren.

