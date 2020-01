2019: Farvel til Hanevold og gullgutta

NTB Sport

Dette er en oversikt måned for måned over dem som falt fra i fjor, norske idrettsstjerner og internasjonale navn.

Desember:

Fotballspilleren Martin Peters (76) scoret et av Englands mål da Vest-Tyskland ble slått 3-2 i VM-finalen i 1966.

Peter Snell (80) newzealandsk løper med tre OL-gull på mellomdistanse og flere verdensrekorder. La opp som 26-åring og utdannet seg til idrettsmedisiner.

November:

Den amerikanske friidrettsutøveren Harrison Dillard (96) er eneste utøver med OL-gull både sprint og hekkeløp. Han ble dobbelt OL-vinner i 1948 og 1952.

September:

Skiskytteren Halvard Hanevold (47) tok tre OL-gull og ble verdensmester fem ganger i en lang karriere. Han jobbet etter tiden som aktiv som ekspertkommentator i NRK.

– Det var en minneverdig begravelse, slik han fortjente. Alt det flotte kom fram, sa Ole Einar Bjørndalen til NTB etter bisettelsen.

August:

Gunder Bengtsson (73) svensk fotballtrener som ledet Vålerenga til seriegull både i 1983 og 1984.

Juli:

Egil Danielsen (85) ble OL-mester i spyd i 1956 med 85,71 meter. Det var også verdensrekord. Mange trodde at målingen var feil. Rekorden var over to meter bedre enn gjeldende bestenotering. Før superkastet hadde Danielsen slitt. Det var bare så vidt han kvalifiserte seg for de tre siste omgangene.

Juni:

Fotballspilleren Arild Berg (43) var av mange ansett som Berg-familiens kanskje største talent. Sønn av Harald «Dutte» og bror av Ørjan og Runar.

Den svenske idrettspolitikeren Lennart Johansson (89) var president i Det europeiske fotballforbundet (UEFA) i perioden 1990–2007.

Mai:

Gjermund Eggen (77) ble VM-konge i langrenn under mesterskapet i Oslo i 1966. Han sikret seg tre gull.

– Norge har hatt flere skikonger gjennom historien, men ingen har vært så populær som Gjermund. Det skyldes nok mye hans folkelige væremåte. Han var snill og hjelpsom, en hyggelig likandes kar. Han gikk hjem hos alle, sa Torgeir Bjørn til NTB i forbindelse med begravelsen.

Niki Lauda (70) østerriksk formel 1-kjører med tre VM-gull i karrieren. Overlevde mirakuløst en krasj i 1976 der han pådro seg omfattende brannskader.

April:

Finske Lydia Wideman (98) ble tidenes første kvinnelige OL-mester i langrenn under lekene i Oslo i 1952.

Februar:

Matti Nykänen (55) finsk skihopper som tok sitt første VM-gull som 18-åring i Oslo i 1982. Tre OL-gull i lekene i Calgary seks år senere. Revolusjonerte hoppsporten og var lenge overlegen når han var i form.

Gordon Banks (81) legendarisk fotballkeeper med VM-gull for England i 1966.

Januar:

TV-profilen Per Jorsett (98) hadde kontroll på statistikk og mellomtider under utallige skøyte- og friidrettsmesterskap. Han jobbet i NRK i 52 år og ga seg i 1992.

