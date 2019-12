Valnes brøt Tour de Ski, sykdomsfrykt i Norges leir

NTB Sport

Etterpå avdramatiserte han det noe.

– Jeg klarte jo å puste, men jeg fikk ikke dratt inn nok oksygen til å holde følge med den gjengen som går her. Jeg kjente allerede da jeg kom i mål på sprinten i Lenzerheide at luftveiene har fått litt juling, og jeg forsto tidlig i dag at det ikke gikk. Det var vondt å puste, sa han.

Valnes var på 6.-plass i sammendraget etter de to første etappene, men han tapte mye helt fra start på tirsdagens etappe med enkeltstart i italienske Toblach. Han brøt før fullført første sløyfe.

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum var isolert på hotellet etter å ha blitt rammet av mageonde, og det var snakk om sykdomsfrykt, men Valnes avviste det som årsak.

– Nei, jeg tror ikke det er sykdom, men det tar på luftveiene å gå skirenn, sa Valnes, som har «litt» astma.

Gir seg

Emil Iversen måtte bryte touren på grunn av forkjølelse og reiste hjem allerede før tirsdagens etappe. Onsdag er den norske deltakelsen trolig ytterligere redusert. Didrik Tønseth gir seg nok etter 70.-plass tirsdag.

– Jeg lurer på om det er noe som går på hotellet, men for min egen del tror jeg ikke det er sykdom. Det er noe annet som er rav ruskende gæli, sa han.

– Jeg tviler på at jeg starter i morgen.

Hans Christer Holund, som var beste nordmann i Toblach, frykter også sykdomsutbrudd.

– Emil reiste hjem, og jeg så noen svensker pakke bagen også. Vi bor på samme hotell, så det kan være noe der, sa han.

Har ikke svar

Trener Arild Monsen sa at Nossum ble dårlig i løpet av natten og at han ble isolert med en gang.

– Vi må bare kjøre så god hygiene som mulig og lytte til helseteamet, sa han.

Han ville ikke uttale seg om grunnen til de skuffende norske resultatene, heller ikke om det kan ha vært dårlige ski.

– Jeg har ikke fått tilbakemeldinger om skiene ennå, sa han til norske journalister i Toblach.

