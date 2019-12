Tredje Gulliksen med verdenscuppoeng i sprangridning

NTB Sport

Det gjorde han med 12.-plass i Mechelen på den 11 år gamle norskfødte vallaken Chaloubet.

Det betyr at han fikk 5 verdenscuppoeng, like mange som søster Victoria har sikret tidligere i sesongen.

Faren Geir, som fyller 60 år i januar, står med 18 poeng og ligger best an av Gulliksen-klanen i kampen om de 18 plassene Europa-avdelingen av verdenscupen får i finalen i Las Vegas i påsken.

Det er uvanlig at en far og to barn tar verdenscuppoeng i samme sesong.

Ved siden av poengene fikk Johan-Sebastian Gulliksen vel 20.000 kroner i premie for sin plassering i Mechelen. Størstedelen av verdenseliten var på plass, og Gulliksen hadde både europa- og verdensmestere bak seg på listen.

Vinner i Mechelen var tyske Daniel Deusser på Killer Queen.

