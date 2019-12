Marca: Real Madrid kan hente Ødegaard vederlagsfritt i sommer

NTB Sport

Det skriver den spanske sportsavisen Marca.

Ødegaard har fullført den første firedelen av leieperioden på to år, men han har vært så god at det allerede spekuleres i at Real Madrid vil innlemme ham i sin stall allerede til sommeren.

Det har versert ulike oppfatninger om hva det ville koste hovedstadsklubben å avbryte leieavtalen før tiden, men ifølge Marca vil det ikke utløse noen form for økonomisk kompensasjon. Det måtte nemlig vært skrevet inn i leieavtalen da den ble inngått sommeren 2019.

Avisen understreker at Real Madrid ennå ikke har truffet en avgjørelse om Ødegaard, som i klubben må konkurrere om plassen med spillere som Luka Modric og Isco.

Marca skriver også at Real Madrid vil ta hensyn til Ødegaards ønsker og legger vekt på å vedlikeholde det gode forholdet til Real Sociedad. Det spekuleres i at spillere som Takefusa Kubo eller Álvaro Odriozola kan leies ut til baskerklubben dersom Ødegaard hentes til hovedstaden.

Avisen skriver også at Real Madrid er fornøyd med utviklingen også til Achraf Hakimi, som er leid ut til Borussia Dortmund. Hans toårige leieavtale løper ut til sommeren, og ifølge avisen vil det normale være at både han og Ødegaard tilhører Real Madrid-stallen i 2020-21.

