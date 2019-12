Børufsen inn i sitt tredje tiår som Start-spiller

NTB Sport

Kontrakten hans gikk ut ved nyttår, men det er enighet om en ny avtale. En ankelskade har satt ham utenfor siden sommeren 2018, men nå er han i trening igjen og med håp om å kunne bidra på banen når Eliteserien starter i april.

– Jeg er veldig glad for at vi er enige om en avtale videre. Jeg har hele tiden hatt et stort ønske om å fortsette i Start, og jeg er utrolig takknemlig for at klubben ønsker å gi meg en ny mulighet etter at jeg har vært skadet så lenge. Det betyr veldig mye for meg, sier han til klubbens nettsted.

Børufsen debuterte for Start i 2006 og har vært lojal mot klubben i 14 sesonger. Han står med 302 kamper og 46 mål for klubben.

– Espen er et forbilde og en Start-legende. Hele klubben ønsker å få ham tilbake på banen, og med denne avtalen legger vi til rette for at han kan fortsette opptreningen og forhåpentligvis være klar når vi tar fatt på en ny spennende sesong i Eliteserien, sier Christopher Langeland, styreleder i Start en Drøm.

(©NTB)