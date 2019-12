Minnesota Wild tapte 1-3 hjemme for New York Islanders

NTB Sport

Totalt sett ble det en ganske jevnspilt kamp, der lagene byttet på å ha overtaket og tidvis slet med å få uttelling på målsjansene. New York-gjestene hadde imidlertid det lille ekstra som trener Barry Trotz kommenterte før kampen.

– Du får så mye ut av det som du legger inn, og vi har ikke lagt nok inn i det siste, sa Trotz da han skulle forklare at laget hans ikke hadde vunnet noen av de tre siste kampene på ordinær tid før de kom til Minnesota.

Begge målvaktene hadde 25 redninger, mens Islanders hadde 52 prosent besittelse og vant skuddstatistikken med 28 mot Wild sine 26.

Wild-ledelse

Søndag var Islanders tent og gikk mest offensivt ut, men etter hvert ble Minnesota Wild varmere i trøyene og skulle bli laget som fikk første mål for dagen. Nesten 16 minutter ut i første periode oppsto litt kaos foran Islanders mål, og Ryan Donato klarte å bakse pucken i mål, etter at den spratt via blant andre lagkameratene Ryan Suter og Joel Eriksson Ek. 1-0 til norske Mats Zuccarello og Wild.

I den målløse andreperioden hadde laget fra New York ti skudd på mål mot Minnesota-lagets fem, uten at noen fikk uttelling.

I femte minutt av tredje periode oppsto igjen litt kaos foran mål, hjemmelagets denne gang, og Ryan Pulock sendte en suser inn, som snek seg mållinjen. Med utligningen kom en ny giv, og neste scoring halvannet minutt etterpå var en perle: Leo Komarov spilte pucken tilbake til Matt Martin, en fantastisk pasning der Martin sto perfekt plassert og smalt inn 2-1-ledelsen.

Mot slutten av kampen, med to og ett halvt minutt igjen, besørget Tom Kuhnhackl 3-1-scoringen med ett nydelig skudd som gikk via stolpen, og som Devan Dubnyk ikke klarte å stanse.

En kamp om gangen

Før tapet søndag hadde Minnesota Wild 6-4- og 3-0-seiere mot henholdsvis Colorado Avalanche og Calgary Flames i de siste to kampene sine, men også et forsmedelige 0-6-tapet for Winnipeg Jets 21. desember.

Wild-trener Bruce Boudreau understreket at de alltid tar én kamp om gangen og hever blikket framover til de neste kampene.

– Denne uka kommer til å bli en veldig vanskelig uke med Islanders og (Toronto Maple) Leafs, sa Boudreau før Wilds gikk på isen i Xcel Energy Center.

Årets siste kamp spilles for Mats Zuccarello og Wilds i Canada, hos Toronto Maple Leafs på nyttårsaften. Da har nordmannen mulighet til å pynte på 2019-statistikken sin og loggføre tosifret antall mål for laget i år, der han så langt har scoret ni ganger.

Mats Zuccarello spilte 18 minutter og 32 sekunder for hjemmelaget søndag.

