Magnus Carlsen verdensmester i lynsjakk for tredje gang på rad med seier i omspill

Carlsen hadde en klar ledelse med ett poeng på Nakamura med to partier igjen, men spilte to remis på rad, samtidig som Nakamura vant.

Det gjorde at begge hadde 16,5 poeng etter de 21 partiene, noe som igjen førte til at de to sjakkgigantene møttes i omspill. Det var første gang det ble spilt omspill i lynsjakk-VM.

I det første partiet av to mulige ble det remis, før Carlsen var best i det andre og vant. Han satte Nakamura sjakk matt og vant overlegent.

Dermed har nordmannen vunnet tre verdensmesterskap i lynsjakk på rad. Han vant også i Riyadh i 2017 og i St. Petersburg i 2018. I tillegg har han gull fra Moskva i 2009 og Dubai i 2014.

