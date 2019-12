Magnus Carlsen leder lynsjakk-VM før sluttpartiene

NTB Sport

Carlsen fikk en strålende start på dag to da han med svarte brikker klarte å snu partiet og sikre seg seieren mot Maxim Matlakov etter 36 trekk.

29-åringen ledet da med ett poeng ned til Nakamura, men amerikaneren spiste opp forspranget ved hjelp av to seire da Carlsen måtte ta til takke med remis mot Jan Nepomnjasjtsjij og Maxime Vachier-Lagrave.

Carlsen fikk igjen overtaket i sammendraget med seier over Daniil Dubov i parti 15, mens Nakamura spilte remis.

Nordmannen og amerikaneren sikret seg begge halvannet poeng i de to neste partiene, noe som gjør at Carlsen har 14,5 poeng og leder med et halvt poeng når tre partier gjenstår. 16 år gamle Alireza Firouzja ligger poenget bak nordmannen.

Carlsen innehar poengrekorden i lynsjakk-VM med 17 poeng. Den satte han da han ble verdensmester i 2018. 29-åringen er regjerende verdensmester i lynsjakk og ønsker å forsvare tittelen han har hatt siden 2017.

Lørdag tok han sin første VM-tittel i hurtigsjakk siden 2015, og Carlsen er også regjerende verdensmester i langsjakk. Ved seier i lynsjakk-VM vil han kopiere den historiske VM-trippelen fra 2014. Det vil i så fall være hans tolvte VM-tittel i karrieren.

