Islamovic klar for Rosenborg

NTB Sport

Det bekrefter klubben på sin hjemmeside.

Den svenske spissen har skrevet under på en treårskontrakt med Rosenborg. Han kommer fra svenske Östersund.

– Rosenborg er en toppklubb i Skandinavia sammen med FCK og Malmö. Klubben har store ambisjoner og ønsker å spille i Europa hvert år. Det matcher bra med mine ambisjoner, sier Dino Islamovic til klubbens nettside.

– Targetman med bra teknikk

På spørsmål om hva slags spisstype han er, forteller svensken:

– Jeg er en targetman med bra teknikk og avslutninger. Og jeg er bra på kombinasjonsspillet.

Islamovic har tidligere vært innom Malmö, Groningen, Fulham, Trelleborgs og Östersund. Sist sesong scoret han sju mål på 28 kamper for den svenske klubben, i tillegg til å få fem gule kort og ett rødt.

Lerkendal-publikumet er kravstort og krever seriegull hvert år. Det lever 1994-modellen fint med.

- Sånn skal det være. Det er artig å ha press på seg, og har folk forventinger til deg, så betyr det at du er bra. Jeg er klar for å prestere under press, sier Islamovic.

Første kjøpet til Dorsin

Det er Rosenborgs nye sportslige leder Mikael Dorsins første signering. Han ble ansatt 10.desember og erstattet Stig Inge Bjørnebye.

– Han var et kjempetalent da han var ung i Malmö og Fulham, men så stemte det ikke helt. Han gjorde det veldig bra da han kom tilbake til Sverige, og jeg tror han kommer til å passe inn hos oss, sier Dorsin til klubbens nettside om sitt første kjøp.

– Vi ser et stort potensial og en kvalitet vi kan forme og utvikle. Det kan bli «riktigt» bra, sier svenske Dorsin om sin landsmann.

I tillegg er 25-åringen tatt ut i Sveriges A-landslagstropp som skal spille turnering Qatar i januar.

Svensken erstatter med det Bjørn Maars Johnsen, som var i RBK fra august til desember.

(©NTB)