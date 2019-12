Carlsen verdensmester i lynsjakk for tredje gang på rad: – Enorm lettelse

NTB Sport

I det første partiet av to mulige i omspillet ble det remis, før Carlsen var best i det andre og vant. Han satte Nakamura sjakk matt og vant overlegent.

– Det andre partiet begynner med at jeg gjør en fingerfeil. Jeg slår ut løperen hans når jeg har tenkt å slå ut bonden. Jeg var helt paralysert i noen sekunder og tenkte: «Hva skjer nå?", sier Carlsen til NRK etter triumfen og fortsetter:

– Så spilte jeg rolig etter det og tenkte jeg at jeg måtte utligne og satset på armageddon. Så spilte han litt aggressivt og jeg lå noen bonder foran. Jeg tenkte det var nå eller aldri. Heldigvis gikk han feil og jeg vant i stor stil

Dermed har nordmannen vunnet tre verdensmesterskap i lynsjakk på rad. Han vant også i Riyadh i 2017 og i St. Petersburg i 2018. I tillegg har han gull fra Moskva i 2009 og Dubai i 2014.

– Det var en enorm lettelse å vinne denne finalen. Det hadde vært veldig surt om det hadde glippet helt til slutt, sa Carlsen.

Seieren i lynsjakk-VM gjør at han nå har kopiert den historiske VM-trippelen fra 2014. Mandagens tittel er Carlsens tolvte VM-tittel i karrieren.

– Det er godt å ha alle tre titlene igjen. Jeg har ventet lenge på det, sier Carlsen til VG.

Dramatikk mot 16-åring

Carlsen åpnet bra mandag og så ut til å vinne lynsjakk-VM komfortabelt da han hadde en klar ledelse med ett poeng på Nakamura med to partier igjen.

– For å være helt ærlig, trodde jeg det var avgjort da jeg ledet med ett poeng og to runder gjensto, sier Carlsen til VG.

Så spilte Carlsen to remis på rad, samtidig som Nakamura vant de to partiene.

Det gjorde at begge hadde 16,5 poeng etter de 21 partiene, noe som igjen førte til at de to sjakkgigantene møttes i omspill. Det var første gang det ble spilt omspill i lynsjakk-VM.

Der var Carlsen sterkest og vant.

Regjerende mester

Carlsen innehar poengrekorden i lynsjakk-VM med 17 poeng. Den satte han da han ble verdensmester i 2018. 29-åringen var regjerende verdensmester i lynsjakk og forsvarte tittelen mandag. Den har han nå har hatt siden 2017.

Lørdag tok han sin første VM-tittel i hurtigsjakk siden 2015, og Carlsen er også regjerende verdensmester i langsjakk.

