Tredje strake NM-gull for Vipers da Henny Reistad gjorde comeback

NTB Sport

Som i fjor ble Storhamar noen nummer for små mot landets ledende kvinnelag selv om Hamar-laget kjempet seg tilbake i kampen i andre omgang og var så nærme som to mål bak.

– Vi blir litt slappe i perioder med store avstander. Vi må jobbe hardere gjennom 60 minutter, men jeg er fornøyd med at vi vinner. Det eneste skåret i gleden er at Malin Aune må ut med skade, sa en seiersvant Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad til TV 2.

Vipers Kristiansand har innledet sesongen på strålende vis med ti strake seire i seriespillet. Med søndagens cuptriumf har de solide kort på hånden når det gjelder å ta et tredje titteltrippel med gull både i cupen, serien og sluttspillet.

Etter en jevn åpning på kampen, der Storhamar på et tidspunkt ledet med ett mål, skrudde sørlendingene på turboen og gikk til pause med en komfortabel 15-11-ledelse. Fem av målene sto landslagsveteranen Heidi Løke for.

Hyllet av motstanderen

Fem mål scoret også 20 år gamle Henny Reistad som kom inn på banen etter et kvarter. Stortalentet har vært ute med en ryggprolaps i sju måneder. Etter kampen ble hun hyllet av motstanderen som den avgjørende spilleren.

– Forsvarsmessig gjør vi som vi skal i hele kampen. Det er Henny Reistad som skaper trøbbel for oss med fantastisk individuelle kvaliteter, ellers får vi skuddene der vi vil ha, sa Storhamer-trener Magnus Johansson.

For Reistad ble det naturligvis et emosjonelt comeback.

– Det er helt sykt å spille her og at det blir en sånn kamp også. Det blir litt jevnt, men jeg synes vi klarer det veldig bra. Jeg er sykt stolt av jentene, og det er veldig deilig å være tilbake, sa en rørt Reistad.

Storhamar kjempet seg tilbake

Vipers åpnet andre omgang på en god måte og økte ledelsen til åtte mål, men med drøye fem minutter igjen begynte Tonje Haug Lerstad å storspille i målet til Storhamar. 23-åringen vartet opp med flere fine redninger og bidro til at ledelsen krympet til to mål.

Men nervene tok overhånd, og Storhamar brente flere muligheter alene med Andrea Austmo Pedersen. Dermed red de store favoritten det av, anført av toppscorer Emilie Hegh Arntzen med åtte mål.

– Men vi slurver fremover, og det er noe som man må gjøre mot et så bra lag som Vipers. Gjør man ikke det, har man ikke våget. Jeg er kjempestolt over jentene og synes at vi gjør en bra kamp, påpekte den svenske hovedtreneren.

Elise Skinnehaugen ble toppscorer for Storhamer med fem mål.

