Spurtslått Falla drar hjem for å vinne formen

NTB Sport

Den regjerende sprintverdensmesteren Caspersen Falla var flere meter foran Lampic da spurten begynte, men sloveneren viste enorm styrke på oppløpet og kom seg akkurat forbi det norske gullhåpet.

På de offisielle tidene ble det vist at Lampic var fattige 0,028 sekunder foran Falla i mål.

For Falla er årets Tour over. Det blir ingen tur til Toblach og Val di Fiemme. En times tid etter målgang gikk turen til flyplassen i Zürich.

Årets Tour de Ski ble en blandet opplevelse for henne. Lørdag endte hun på 52.-plass på 10-kilometeren. Hun var i mål 2.35 minutter bak seirende Therese Johaug.

– Det var en utrolig nedtur i lørdag. Jeg tror at jeg satte personlig dårligstenotering i verdenscupen. Forventningene var ekstremt lave før jeg dro på stadion i dag. Men jeg har litt svar på hvorfor. Jeg har gått glipp av mye trening i høst og vinter, sa 29-åringen.

Treningsperiode

For Fallas del handler det mest om å vinne sprintcupen sammenlagt. Skal hun klare det, mener hun at hun hjem til Norge for å legge ned en god treningsperiode.

– Jeg trenger noen gode hardøkter. Sist helg gikk jeg 3 x 2,5 minutter, og det kommer du ikke i særlig god form av. Jeg må hjem og trene litt hardt.

Falla er likevel svært godt fornøyd med søndagens 2.-plass, i et løp der hun følte at hun gikk med håndbrekket på.

– Det lover bra for resten av sesongen. Jeg gleder meg til å komme tilbake og forhåpentlig være litt mer meg selv. Det er ikke mye overskudd og form i denne kroppen nå.

Ny leder

Falla mener at Tour de Ski ikke er optimalt lagt opp med take på sprinterne. Hun sier at hun har mange tanker om den problemstillingen.

– Hvis de vil at sprinterne skal gå hele Tour de Ski, er det tullete å legge opp til en sprinthelg i verdenscupen både før (Planica) og etter (Dresden). Mellom Tour-slutt og Dresden er det fem dager, og det samme var det mellom Planica og Tour-start. For min del går ikke det opp, sa Falla.

Falla skulle gjerne ha sett at det hadde vært mulig å samle mange poeng i sprintcupen og samtidig gå hele touren.

– Nå går det ikke. Da måtte jeg ha droppet en annen helg, men jeg ser ikke hvordan jeg skal få til det slik det er lagt opp nå. For å holde formen er jeg helt nødt til å legge inn med frihelg med god trening.

Russiske Natalja Neprjajeva er ny sammenlagtleder i Tour de Ski etter at Therese Johaug røk i kvartfinalen.

(©NTB)