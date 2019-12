Hopp: Lindvik beste norske etter én omgang i Oberstdorf

NTB Sport

Lindvik klinte til med 139 meter, men hadde gode forhold og klarte ikke sette et godt nedslag. Dermed måtte han ta til takke med 6.-plass selv om han hadde omgangens lengste hopp.

Lindvik har gode muligheter til å klatre på resultatlisten i den andre omgangen. Det skiller bare fire poeng opp til Karl Geiger på annenplassen. Japanske Ryoyyu Kobayash leder rennet.

Nest beste nordmann er Johann André Forfang. Han landet på 136 meter og er nummer sju før finaleomgangen. Han er bare 0,1 poeng bak Lindvik.

Robert Johansson har hatt en vanskelig oppladning til hoppuka da han pådro seg en ryggskade i romjula, men 29-åringen strakte seg til 134 meter i den første omgangen i åpningsrennet. Det holder til 10.-plass.

– Det har vært litt tøffere i dag, men jeg klarer å gjøre det jeg skal. Jeg må være fornøyd med det, sa Johansson til NRK om ryggsmertene.

Robin Pedersen, Anders Håre, Sondre Ringen og Daniel-André Tande kom seg ikke til den andre omgangen.

Tande har ikke fått noe til å stemme at han for noen uker siden ble truffet av en løpsk ski i Klingenthal. Tidligere i sesongen hadde han vunnet to verdenscupseire, men etter skaden han pådro seg har Tande slitt tungt.

