Falla spurtslått på målstreken av Lampic i sprinten

NTB Sport

Den regjerende sprintverdensmesteren Caspersen Falla var flere meter foran Lampic i det spurten begynte, men sloveneren viste enorm styrke på oppløpet og kom seg akkurat forbi det norske gullhåpet.

På de offisielle tidene ble det vist at Lampic var fattige 0,03 sekunder foran Falla i mål.

I tillegg er Natalia Nepryaeva ny sammenlagtleder i Tour de Ski etter at Therese Johaug røk i kvartfinalen.

Johaug røk i kvartfinalen

Johaug ble nummer 21 i prologen, noe som holdt til kvartfinale. Men i et tøft heat med Maiken Caspersen Falla, Anamarija Lampic, Anne Kjersti Kalvå, Jessica Diggins og Kerttu Niskanen kom 31-åringen til kort.

Johaug mistet heng på teten tidlig og klarte aldri å hente inn de nødvendige sekundene. Selv om hun bare var i mål to sekunder bak heatvinner Caspersen Falla, holdt det ikke for verdenscuplederen. 5.-plass gjør at hun er ute av sprinten.

Anne Kjersti Kalvå ble nummer tre i det første heatet, men tok seg videre på tid.

I det andre heatet klarte verken Astrid Uhrenholdt Jacobsen eller Magni Smedaas å gå videre til semifinale, mens både Heidi Weng og Kari Øyre Slind røk i det fjerde heatet.

Tiril Udnes Weng gikk i det siste kvartfinaleheatet. Hun avsluttet sterkt, var en tåspiss foran Maja Dahlqvist og vant heatet. Hun er dermed klar for semifinale.

Røk i prologen

Flugstad Østberg røk ut i prologen. Gjøvik-kvinnens 32.-plass holdt akkurat ikke til avansement. Kun de 30 beste får konkurrere i utslagsrundene, og 29-åringen manglet 27 hundredeler i Sveits.

– Jeg gikk ikke bra nok på ski. Jeg fikk ikke trøkket bra nok ned i snøen, og jeg tror neste jeg gikk fortere delvis noen steder i løypa i går enn det jeg gjorde i sprinten i dag. Da går det ikke fort nok i en sprint, sa Østberg til norsk presse.

Lørdag gikk Flugstad Østberg sin første renn for sesongen etter å ha fått startnekt tidligere i sesongen. På 10-kilometeren endte hun på 4.-plass etter å ha tapt spurten mot Heidi Weng og Ebba Andersson.

Nå må Gjøvik-kvinnen rette fokus mot tirsdagens 10-kilometer i italienske Toblach.

Johaug-rival røk også i prolog

Heller ikke Ragnhild Haga klarte å avansere til kvartfinalen. Hun ble nummer 34.

Ebba Andersson klarte heller ikke å avansere fra prologen, noe som er godt nytt for Therese Johaug i Tour de Ski-sammendraget. Svensken ble nummer 39.

– Akkurat nå tenker jeg ikke på sammendraget. Jeg er bare lei meg for at jeg ikke får konkurrere mer i dag, sa Andersson til NTB.

Heller ikke Charlotte Kalla klarte å komme videre.

(©NTB)