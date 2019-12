Erling Braut Haaland klar for Dortmund: – Fikk en god følelse

NTB Sport

Det bekrefter Dortmund søndag. Haaland melder overgang fra østerrikske RB Salzburg og slutter seg til Dortmunds treningsleir i spanske Marbella 3. januar.

– Jeg har snakket mye med klubben, spesielt med Hans-Joachim Watzke (administrerende direktør), Michael Zorc (sportsdirektør) og trener Lucien Favre. Jeg fikk en god følelse fra starten om at jeg ønsket å spille her i den fantastiske Dortmund-atmosfæren foran mer enn 80.000 tilskuere, sier Haaland til Dortmunds nettsted.

Dortmund ligger på 4.-plass i tysk Bundesliga etter halvspilt sesong. Haaland blir den fjerde nordmannen i klubben. Tidligere har André Bergdølmo, Jan Derek Sørensen og Steinar Pedersen spilt for gultrøyene.

Lagets første kamp etter vinterpausen er borte mot Augsburg lørdag 18. januar. Uken etter kommer Köln på besøk.

Ønsket av flere klubber

Det norske stortalentet har vært koblet til en rekke storklubber. Spesielt Dortmund, RB Leipzig og Manchester United har vært hete kandidater, men valget falt til slutt på gultrøyene fra Vest-Tyskland.

– Tross flere tilbud fra toppklubber i hele Europa har Haaland bestemt seg for den sportslige oppgaven i Dortmund og perspektivet vi har delt med ham. Vår iherdighet har lønnet seg, sier Dortmund-sjef Watzke.

– Vi kan alle se fram til en ambisiøs, atletisk og fysisk midtspiss med målinstinkt og imponerende fart, noe som vi gjerne vil utvikle videre i Dortmund. Erling er bare i starten av en forhåpentligvis stor karriere, sier sportsdirektør Zorc.

Takker Salzburg

Den norske 19-åringen skapte seg et navn i andre halvdel av 2019. Han bøttet inn mål for Salzburg, og flere av scoringene kom i Champions League.

– Å signere for Salzburg var den beste beslutningen min så langt i livet. Det har skjedd så mye det siste året at det er vanskelig å tro. Jeg har hatt mulighet til å lære mye på kort tid i et perfekt miljø. Jeg er ekstremt takknemlig, sier Haaland til Salzburgs nettsted.

Ifølge tyske aviser hadde Haaland en utkjøpsklausul på vel 200 millioner kroner. Det er omtrent en tredel av hva markedsverdien hans er ifølge fotballkjennere.

Haaland ble årets spiller i østerriksk fotball etter sine herjinger de siste fem månedene. Salzburg gjorde et scoop da de hentet ham fra Molde. Der slo Haaland seg opp under Ole Gunnar Solskjærs vinger.

Haalands far, Alf-Inge Håland, var i mange år England-proff.

