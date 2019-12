Carlsen fortsatt ubeseiret – i delt ledelse i lynsjakk-VM

NTB Sport

Carlsen, som lørdag ble verdensmester i hurtigsjakk, har startet den første av to dager med lynsjakk på strålende vis. Han vant sine første fem partier, før det ble remis mot Nodirbek Abdusattorov.

Carlsen spilte med hvite brikker, men klarte ikke å finne en måte å vinne partiet på.

Nordmannen har fem og et halvt poeng av seks mulige når det er spilt seks av søndagens totalt tolv partier. Med det er han i ledelsen sammen med to andre spillere, blant dem Nodirbek. I tillegg til 15-åringen fra Aserbajdsjan står også Vladislav Artemjev med samme poengsum.

Mandag skal det spilles ni partier.

Drømmestart

Den første seieren for Carlsen søndag var et faktum etter 36 trekk. Carlsen utnyttet et svakt tårntrekk som muliggjorde at nordmannen ville få en ekstra dronning. Da det var klart, valgte motstander Alexandr Predke fra Russland å kaste inn håndkleet.

I parti to ble Vladimir Belov feid til side på kun 31 trekk med hvite brikker før Salem Saleh fra De forente arabiske emirater måtte gi tapt for den norske mesteren etter 33 trekk.

– Jeg kjenner meg ganske sliten, det må jeg si. Jeg er ikke i noe toppform og satser på å komme meg gjennom dagen at det går for gærent, sa Carlsen til NRK etter at det andre parti var ferdigspilt.

– Hele kroppen er utladd etter i går, og jeg trenger tid til å komme meg i gang, påpekte Carlsen.

Jakter ny VM-trippel

Få minutter etter intervjuet spilte han ut Saleh slik at han står med tre av tre mulige poenger. Det spilles tolv partier søndag og ytterligere ni mandag.

Carlsen innehar poengrekorden i lynsjakk-VM med 17 poeng. Den satte han da han ble verdensmester i 2018.

Carlsen er regjerende verdensmester i lynsjakk og ønsker å forsvare tittelen han har hatt siden 2017.

Lørdag tok han sin første VM-tittel i hurtigsjakk siden 2015, og han er sånn sett på jakt etter å kopiere den historiske VM-trippelen fra 2014.

Klarer Carlsen den bragden, har han notert seg for tolv VM-titler.

(©NTB)