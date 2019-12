Carlsen åpnet lynsjakk-VM med seier

NTB Sport

Seieren var et faktum etter 36 trekk. Carlsen utnyttet et svakt tårntrekk som muliggjorde at nordmannen ville få en ekstra dronning. Da det var klart, valgte Alexandr å kaste inn håndkleet.

Carlsen er regjerende verdensmester i lynsjakk og ønsker å forsvare tittelen han har hatt siden 2017. Lørdag tok han sin første VM-tittel i hurtigsjakk siden 2015.

29-åringen er også regjerende mester i langsjakk. Lørdagens hurtigsjakktittel var hans ellevte totalt i karrieren.

VM i lyn- og hurtigsjakk spilles i Moskva fra 26. til 30. desember. Hurtigsjakkpartiene spilles de tre første dagene, mens lynsjakkpartiene avgjøres de to siste dagene. Søndag er duket for 12 partier, mens de resterende ni spilles mandag.

