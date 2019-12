Østberg og Johaug utslått i sprinten i Tour de Ski

NTB Sport

Johaug ble nummer 21 i prologen, noe som holdt til kvartfinale. Men i et tøft heat med Maiken Caspersen Falla, Anamarija Lampic, Anne Kjersti Kalvå, Jessica Diggins og Kerttu Niskanen kom 31-åringen til kort.

Johaug mistet heng på teten tidlig og klarte aldri å hente inn de nødvendige sekundene. Selv om hun bare var i mål to sekunder bak heatvinner Caspersen Falla, holdt det ikke for verdenscuplederen. 5.-plass gjør at hun er ute av sprinten.

Anne Kjersti Kalvå ble nummer tre i det første heatet, men tok seg videre på tid.

I det andre heatet klarte verken Astrid Uhrenholdt Jacobsen eller Magni Smedaas å gå videre til semifinale, mens både Heidi Weng og Kari Øyre Slind røk i det fjerde heatet.

Tiril Udnes Weng gikk i det siste kvartfinaleheatet. Hun avsluttet sterkt, var en tåspiss foran Maja Dahlqvist og vant heatet. Hun er dermed klar for semifinale.

Røk i prologen

Flugstad Østberg røk ut i prologen. Gjøvik-kvinnens 32.-plass holdt akkurat ikke til avansement. Kun de 30 beste får konkurrere i utslagsrundene, og 29-åringen manglet 27 hundredeler i Sveits.

– Jeg gikk ikke bra nok på ski. Jeg fikk ikke trøkket bra nok ned i snøen, og jeg tror neste jeg gikk fortere delvis noen steder i løypa i går enn det jeg gjorde i sprinten i dag. Da går det ikke fort nok i en sprint, sa Østberg til norsk presse.

Lørdag gikk Flugstad Østberg sin første renn for sesongen etter å ha fått startnekt tidligere i sesongen. På 10-kilometeren endte hun på 4.-plass etter å ha tapt spurten mot Heidi Weng og Ebba Andersson.

Nå må Gjøvik-kvinnen rette fokus mot tirsdagens 10-kilometer i italienske Toblach.

Johaug-rival røk også i prolog

Heller ikke Ragnhild Haga klarte å avansere til kvartfinalen. Hun ble nummer 34.

Ebba Andersson klarte heller ikke å avansere fra prologen, noe som er godt nytt for Therese Johaug i Tour de Ski-sammendraget. Svensken ble nummer 39.

– Akkurat nå tenker jeg ikke på sammendraget. Jeg er bare lei meg for at jeg ikke får konkurrere mer i dag, sa Andersson til NTB.

Heller ikke Charlotte Kalla klarte å komme videre.

