Zuccarello-mål i tett og målrik kamp som endte med seier

Både hjemmelaget og gjestene fra Minnesota hadde mye de ville bevise under romjulsoppgjøret i Pepsi Center i Denver. Wild hadde seieren over Calgary Flames på julaften bak seg, men det sviende 0-6-tapet over Winnipeg Jets på hjemmebane den 22. desember satt nok fremdeles i.

Kampen mot Colorado Avalanche ble også et målrikt og tett oppgjør hvor lagene vekslet på å være i ledelsen.

Første periode startet friskt med at gjestene i løpet av de første ti minuttene fikk inn to mål, først av Carson Saucy og deretter fra Eric Staal. Hjemmelaget våknet til og greide å hente inn ledelsen før første pause.

Ved inngangen til andre periode sto det først likt, fram til Wilds Brad Hunt kom i posisjon og ved hjelp av Luke Kunin og Matt Dumba fikk lagt bortelaget i ledelsen igjen. Slik ville imidlertid ikke Nathan MacKinnon i Avalanche at stillingen skulle gå til neste pause, så under ett minutt før dommeren blåste av fikk han lurt pucken inn i nettingen bak Wilds målmann Devan Dubnyk. Dermed var det på nytt likt mellom lagene.

Bare halvannet minutt inn i tredjeperioden greide hjemmelaget å ta ledelsen på kampen da Matt Calvert satte stillingen til 4-3. Da ble det fart i Minnesota Wild som i løpet av kampens siste ni siste minutter satte inn tre mål. Det første sto Mats Zuccarello for da han i et heftig samspill med Zach Parise og svenske Jonas Brodin la inn 4-4 for Wild.

I løpet av de neste minuttene ble Zuccarellos mål fulgt opp av to nye, fra Victor Rask (5-4) og fra Ryan Suter som gjorde det siste 6-4-målet.

Med fredagens kamp har Mats Zuccarello scoret ni mål så langt for Minnesota Wild denne sesongen. Han hadde 15 minutter på isen under kampen mot Avalanche.

