Seierherren Ustjugov mener Touren er blitt mer uinteressant

– Det er mulig at det er blitt mer spennede for dem som ser på TV, men jeg skulle ønsket at de hadde beholdt den lange etappen i Toblach. Jeg synes den var så interessant ut da jeg så den på TV-en, men da jeg kom inn i Touren var den borte. Jeg synes at touren er blitt mer uinteressant for de fleste av utøverne, sa Ustjugov i pressesonen etter lørdagens åpningsetappe i Tour de Ski.

Ustjugov gikk inn til seier med fire sekunder ned til Johannes Høsflot Klæbo.

Russeren mente at hele touren var spesialdesignet for en løper som Klæbo.

Det var ikke trønderen enig i.

– Jeg er ikke så sikker på det slik han gikk i dag. Han gikk fra oss alle i dag, og snart kommer vi til Toblach der han vant i fjor. Han er sterk og viser at han er i god form.

Debatt

– Han ville helst ha hatt en langløp inne i touren. Det vil ikke du?

– Nei, det trenger vi ikke å ha. Det kommer en tour i Trøndelag, og der skal vi gå langt. Det er det to tremiler. Det blir nok langt i år. Slik touren er lagt opp nå blir det jevnere inn mot den siste dagen, og det betyr at det er en større fordel å gå fort opp den siste bakken. Det er hele tiden faktorer som må veies opp og ned. Jeg skal gjøre det jeg kan for å være med å kjempe hver eneste dag, sa Klæbo.

23-åringen fra Byåsen lå litt for langt bak da Ustjugov stakk, og det ble litt langt opp til vinneren med kort tid igjen.

– Det viktigste i dag var å være med. Det spilte ingen stor rolle om du var én eller ti så lenge feltet var samlet. Det er ikke mange sekunder å snakke om. Det er søndagens skøytesprint som er viktigst nå i starten.

Slik tenke Klæbo da russeren rykket i fellesstarten over 13,8 kilometer.

– Jeg var litt langt bak da han dro til. Det er mange som får det i høyden, og jeg tenkte at han bare fikk gå. Det avgjørende mot slutten var å prøve å minimere tapet så mye som mulig. Jeg tok inn en del sekunder fra toppen og inn.

– Jeg mener at skøytingen min totalt sett har vært bedre i år enn den var i fjor. Og kanskje bedre enn store deler fra to år siden også. Jeg er nok blitt litt bedre.

Favoritt?

Klæbo ble ingen mindre sammenlagtfavoritt etter den sterke åpningsetappen i idylliske Lenzerheide. Klæbo taklet løpet i høyden på mesterlig vis.

– Vi er fire i front som ligger godt an, men det kommer en bataljon bak også. Vi har mer oversikt etter sprinten i morgen.

Sergej Ustjugov sier at han har hatt en flott oppladning til touren i Toblach.

Der venter det to 15-kilometere nyttårsaften og første nyttårsdag.

– Dette var en veldig god prestasjon av meg, Jeg ønsker å vise det samme i de neste rennene, sa Ustjugov.

