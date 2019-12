Carlsen tok nytt steg mot VM-gull med seier over rival

NTB Sport

Aronjan var én av fire spillere som var et halvt poeng bak ledende Carlsen før partiet, men må nok se langt etter gull etter å ha tapt mot Carlsen.

Nordmannen har nå ni og et halvt av tolv mulige poeng i VM og er alene i tet når det er spilt 12 av 15 partier. Bak Carlsen følger kvartetten Maxime Vachier-Lagrave, Leinier Domínguez, Hikaru Nakamura og Shakhriyar Mamedyarov.

De er alle ett poeng bak nordmannen når det gjenstår tre partier. Carlsen har dermed alt i egne hender før kampen om VM-tittelen skal avgjøres.

Tidligere lørdag spilte Carlsen remis mot Vachier-Lagrave. Franskmannen er også regnet som en av nordmannens argeste rivaler om VM-tittelen. Vachier-Lagrave topper verdensrankingen i hurtigsjakk.

Etter en brukbar start på mesterskapet, med to seire og tre remis torsdag, løftet Carlsen seg stort fredag. Riktignok startet det med to remis også der, før nordmannen vant sine tre siste partier for dagen og tok ledelsen i VM.

Carlsen ble verdensmester i hurtigsjakk i 2014 og 2015. Han er regjerende mester i lynsjakk og langsjakk.

VM i lyn- og hurtigsjakk spilles i Moskva fra 26. til 30. desember. Hurtigsjakkpartiene spilles de tre første dagene, mens lynsjakkpartiene avgjøres de to siste dagene.

