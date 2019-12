Ancelotti-effekten fortsetter for Everton – to seire på rad

NTB Sport

Igjen ble Dominic Calvert-Lewin den store helten for Everton. Først banket han inn 1-0 fra seks meter etter et frispark som gikk i muren. Etter at Fabian Schär utlignet etter timen spilt, sikret Everton-spissen tre poeng da han nærmest sleivet inn 2-1 fra to meter ti minutter senere.

Det var Calvert-Lewins femte mål på de siste fem kampene. Det var det samme antallet som han hadde scoret på de 28 kampene før det.

Kampen hadde også to annullerte scoringer. Andy Carroll var i offside da han satte inn det han trodde var 1-1, mens Mason Holgates scoring ble annullert også for offside etter timen spilt.

To strake seirer med Carlo Ancelotti bak roret betyr at de blåkledde fra Liverpool står med 25 poeng etter 20 kamper. Fem kamper uten tap er nå fasit for Everton.

Watford slo et Aston Villa-lag med Ørjan Nyland på benken 3-0. Watford-kaptein Troy Deeney scoret to ganger, mens Ismaïla Sarr nettet en gang.

Southampton og Crystal Palace spilte 1-1 etter mål av James Tomkins og Danny Ings.

(©NTB)