Johanssons «redningsaksjon»: – Det var en prøvelse å komme seg ut av sengen

NTB Sport

29-åringen flyttet rett før jul inn i nytt hus i mjøsbyen, og 1. juledag skulle terrassen på 60 kvadratmeter ryddes for snø. Det prosjektet endte ikke slik en av Norges beste hoppere hadde sett for seg.

Terrassen var nærmest snøfri da det plutselig strålte til i Johanssons rygg. Sekunder senere hadde han trøbbel med å bevege seg. Ryggen hadde slått seg helt vrang.

– Jeg begynte å knekke sammen og måtte prøve å komme meg inn på en måte. Jeg fikk liksom ikke puste, sier hoppukehåpet nå.

Johansson møter NTB på utøverhotellet i åssiden utenfor Oberstdorf mindre enn et døgn før lørdagens kvalifisering til åpningsrennet i hoppuka. Det er ikke mulig å se at 29-åringen halvannet døgn tidligere knapt klarte å kle på seg.

2. juledag så nemlig situasjonen langt mindre lystig ut enn nå.

– Det var en prøvelse å komme seg ut av sengen. Jeg drev vel på fra kvart på ni til omtrent halv ti for å komme meg ned, få på meg klær og komme meg ut i bilen, sier Johansson.

Søsteren bidro

Umiddelbart etter den smertefulle snømåkings-episoden dagen før brukte han minst mulig tid på å fundere over om hoppuka ville gå fløyten.

– Jeg prøvde å ikke tenke på sånt i det hele tatt, men fokuserte på hvordan jeg skulle få hjelp av flest mulig på kortest mulig tid, sier Johansson.

Raskt fikk han tak i søsteren som er fysioterapeut. Den innledende behandlingen hennes bidro til at han klarte å komme seg i seng. 2. juledag fikk han tak i ytterligere en fysioterapeut på Lillehammer, som sporty åpnet klinikken for at hoppstjernen skulle få «nødhjelp».

– Ut fra hvor vondt det var, tror jeg at jeg kan takke grunnlaget og den treningen jeg har i kroppen for at det har kommet seg så fort. Og uten den hjelpen jeg har fått, hadde jeg fortsatt ligget i sengen, sier Johansson nå.

Han var likevel ikke til stede da det norske hopplandslaget møtte pressen i Oberstdorf Haus fredag. Tiden ble brukt for å pleie ryggen.

Ikke hemmet

Framgangen han har hatt siden 1. juledag kaller han mer enn man kunne forvente. Det betyr at han stiller til start i Oberstdorf lørdag.

– Jeg er helt sikker på det. Sånn det har utviklet seg til nå, tror jeg ikke det vil hemme meg i det hele tatt, sier 29-åringen.

Også landslagssjef Alexander Stöckl er positiv.

– Jeg er ikke så veldig bekymret. Han fikk seg en liten kink, men det går over. Vi har gjort alt vi kan for å hjelpe han, og vi har med folk her som kan behandle han, sier østerrikeren til NTB.

– Men litt dårlig timing?

– Hehe, ja, men det er klassisk. Sånne ting skjer når de ikke skal skje, ler Stöckl.

Uheldige Johansson må finne seg i å være et av Norges aller sterkeste hoppukekort etter en solid innledning på sesongen. Helgen før jul ble han nummer åtte og ni i de to verdenscuprennene i sveitsiske Engelberg.

29-åringen var nummer sju i åpningsrennet i hoppuka for ett år siden. Til slutt ble det en sterk åttendeplass sammenlagt.

(©NTB)