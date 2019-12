NTB Sport

Østberg sesongdebuterer når Tour de Ski lørdag starter med fellesstart i Lenzerheide i Sveits. 29-åringen er regjerende mester i konkurransen som varer til og med 5. januar.

Langrennsprofilen har stått over samtlige konkurranser denne sesongen. Før åpningsrennet på Beitostølen i november fortalte en preget Østberg at hun hadde fått startnekt etter at hun ikke innfridde visse krav i helseattesten.

Fredag møtte Østberg pressen i forkant av Tour de Ski.

– Det er veldig godt å være tilbake og se alle sammen. Det var en rar følelse ikke å dra til Ruka for å gå verdenscupåpningen, men nå er jeg veldig klar for å konkurrere igjen. Jeg vet ikke helt hvordan formen er og hvordan rennene vil ende, men jeg er glad for å være her og endelig starte sesongen, sa hun på en pressekonferanse.

29-åringen har gått glipp av fire verdenscuphelger, men er altså blant de ti norske kvinnene som skal gå Tour de Ski.

– Selvfølgelig har jeg sett fram til å konkurrere, men helsen min har vært det viktigste. Jeg måtte være klar, Tour de Ski er en tøff konkurranse. sa Østberg.

