Solskjærs United slo tilbake med storseier mot Newcastle

United kom fra et pinlig 0-2-tap borte mot tabelljumbo Watford, og i kampen før det måtte de ta til takke med ett poeng hjemme mot Everton.

Solskjær har fått kritikk for at hans lag sliter mot antatt svakere lag, men torsdag så det ut til å løsne mot Newcastle.

Etter å ha havnet under etter et drøyt kvarter, sørget angrepstrioen Anthony Martial, Mason Greenwood og Marcus Rashford i tur og orden for 3-1 til hjemmelaget til pause. Martial la på til 4-1 etter hvilen.

Fornøyd Solskjær

Riktignok kom flere av de rødes mål etter svakt forsvarsspill fra gjestene, men United så ut til å spille på seg mer selvtillit utover i oppgjøret og spilte til tider god fotball.

– Etter at vi havnet under, presset vi dem til å gjøre feil, og vi utnyttet det veldig bra. De tre angriperne våre er en håndfull når vi får rom som vi gjorde i dag, sa en fornøyd Solskjær til BBC etter kampen.

Newcastle-manager Steve Bruce var oppgitt over alle målene hans lag ga bort.

– Jeg vet det er jul, men jeg tror ikke Manchester United kunne tro sine egne øyne. Vi gjorde for mange feil, sa han.

United er nummer sju etter halvspilt sesong, men avstanden opp til Chelsea på fjerdeplass er ikke avskrekkende. Fire poeng skiller opp til plassen som gir mesterligaspill neste sesong.

Nå venter to bortekamper for United. Lørdag reiser Solskjærs lag til Burnley, før det er storkamp mot Arsenal i London 1. januar.

Snudde etter tung start

Men United slet fra start. Newcastle startet lovende og etter 17 minutter satte Matthew Longstaff inn 1-0 for gjestene. De tilreisende supporterne sang om at Solskjær skulle få sparken morgenen etter, men det tok ikke lang tid før det stilnet.

Målet så nemlig ut til å vekke hjemmelaget, og etter 24 minutter sto det 1-1. Andreas Pereira la igjen ballen til Anthony Martial som fyrte løs. Newcastle-keeper Martin Dúbravka var på ballen, men klarte ikke å forhindre scoring.

Etter 36 minutter var kampen snudd. Newcastle surret bort ballen til Mason Greenwood, og 18-åringen tok vare på sjansen. Stortalentet klinte til fra 18 meter, via en forsvarsspiller og i nettet. Det var Greenwoods tredje ligamål.

Solskjær etterlyste flere offensive bidrag fra backene før torsdagens kamp. Etter 42 minutter fikk han nettopp det fra Aaron Wan-Bissaka. Han la flott inn til Marcus Rashford som stanget inn 3-1 for United.

Martial-dobbel

En annen oppløftende ting for United-supporterne er comebacket til Paul Pogba. Franskmannen kom inn i tapet mot Watford, og fikk nye 45 minutter da han ble byttet inn til pause torsdag. 26-åringen ser ut til å være glad for å være tilbake og var svært energisk ut ute på Old Trafford-gresset.

Etter bare minutter på banen banket Pogba et langskudd like utenfor stolpen.

Seks minutter etter hvilen sto det 4-1, men det var Pogbas landsmann Martial som var målscorer. Han plukket opp et skrekkelig tilbakespill og chippet inn sitt andre for dagen.

Martial var også nære hattrick, men skuddet hans etter en drøy time gikk i stolpen.

Et skår i gleden var det riktignok for hjemmesupporterne. Scott McTominay ble byttet ut for nettopp Pogba i pausen, og flere engelske medier melder torsdag at han forlot Old Trafford på krykker. McTominay har vært en viktig brikke for United med sitt storspill på midtbanen denne sesongen, og et lengre skadeavbrekk vil være dårlige nyheter for Solskjær.

