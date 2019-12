Arteta berget uavgjort mot Kings Bournemouth i trenerdebuten

NTB Sport

Spanjolen tok over som Arsenals nye hovedtrener søndag, og havnet i trøbbel i sin første kamp i ledelsen da Dan Gosling sendte Bournemouth i ledelsen etter 35 minutter.

Jack Stacey fikk ballen på kanten av sekstenmeteren og slo inn til en åpen Gosling foran mål. Han kunne enkelt spasere inn ledermålet for Bournemouth.

Før det hadde Ryan Fraser fått en mulighet for hjemmelaget etter bare seks minutter da hans avslutning ble reddet av Bernd Leno. Den tyske Arsenal-målvakten var også i veien da Joshua King driblet seg fri på venstresiden og fikk avsluttet fra skrått hold.

Arsenal gjorde en god figur offensivt og fikk uttelling ved Aubameyang etter 63 minutter. Stjernespissen fikk prikke inn 1-1 på bakerste stolpe. Poenget gjør at Arsenal er åtte poeng bak Chelsea på fjerdeplass. London-rivalen tapte 0-2 hjemme mot Southampton.

Ancelotti-seier

Det ble en målfattig affære i Carlo Ancelottis debut som Everton-trener, men 1-0 målet til Dominic Calvert-Lewin rett før slutt var nok til seier. Djibril Sidibé sto for assisten og var livlig i begge omganger.

Avgjørelsen kom ti minutter før slutt da Sidibe svingte inn et flott innlegg på hodet til en stupende Calvert-Lewin. En god Nick Pope i Burnley-buret kunne ikke hindre scoring, og da kunne Ancelotti juble for tre poeng på første forsøk.

Tap for Tettey

Det ble nok en tung dag for Alexander Tettey og hans Norwich. Borte mot Aston Villa ble Jack Grealish og hjemmelaget for sterke, da Villas talisman satte opp en scoring for sin midtbanekollega Conor Hourihane etter en drøy time.

Grealish dro seg fint fri og avleverte til sin treffsikre midtbanepartner, som sendte ballen i mål til 1-0 seier for Villa.

Ayew avgjorde

Crystal Palace presset på hjemme mot West Ham, men det var bortelaget som ledelsen ved Robert Snodgrass. Michail Antonio kranglet med seg ballen og sendte den gjennom til sin lagkamerat, som skrudde ballen i mål.

Cheikhou Kouyaté kunne enkelt sette ballen i mål etter at et innlegg ble headet ned av Jordan Ayew. Samme Ayew fikk vinnermålet da han chippet ballen alene mot West Hams tabbekeeper Roberto, som fikk muligheten igjen i skadefraværet til de andre keeperne i West Ham.

