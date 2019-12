Bryteforbundet satser på integrering i oppkjøringen til Oslo-VM

NTB Sport

Forbundet skal i samarbeid med organisasjonen Inklu og med støtte fra næringslivet jobbe med unge i alderen 12-18 år som har vist uønsket atferd og som står i fare for å havne i utenforskap. Ungdommene tilbys gratis brytetrening med individuell oppfølging.

– Vi skal benytte bryte-VM i Oslo 2021 som katalysator for å nå ut til grupper idretten vanligvis ikke ville ha nådd. Midlene vi har fått gir oss mulighet til å starte prosjektet og gjør at det kanskje er lettere for andre instanser å bli med når vi først kommer i gang, sier generalsekretær Morten Sandnæs i Norges Bryteforbund.

Inklu bruker erfaringskonsulenter, voksne som har hatt mange av de samme utfordringene som målgruppen har. Integreringsprosjektet gjennomføres i samarbeid med Oslo kommune, og tre skoler og til sammen 180 barn skal være med.

Sparebankstiftelsen DNB støtter prosjektet med 1,85 millioner kroner. Planen er å inkludere utsatte ungdommer i et nytt miljø, og det er også et mål å rekruttere foreldrene deres som frivillige slik at også de får et nytt nettverk.

Applaus

Tiltaket applauderes av lokale myndigheter.

– Da Oslo kommune ga støtte til VM i bryting, var en av grunnene at bryteklubbene i Oslo jobber veldig bra med rekruttering. De representerer noe av det beste og mest inkluderende ved idretten i byen vår, sier Rina Mariann Hansen, som er byråd for kultur, idrett og frivillighet.

– Jeg er veldig glad for dette prosjektet. Bryte-VM i Oslo er en fin anledning til å få med flere på laget, også dem vi vanligvis ikke når. Idrett inviterer til gode fellesskap for barn og unge og har stor betydning for tilhørighet og mestring.

Store mål

Bryting har stor utbredelse i verden, men idretten står spesielt sterkt i Sørøst-Europa og land som Tyrkia, Iran, Irak og Syria. Det er den største idretten i mange land i denne regionen.

Bryting er derfor en idrett mange av flyktningene som har kommet til Norge i senere tid kjenner godt.

Det er derfor nærliggende å tro at idretten kan få stor betydning for integrering av ungdommene. Bryteforbundet og Inklu har også som mål å bidra til å styrke de unge faglig slik at flere på sikt fullfører skolen.

