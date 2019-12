Windingstad tok karrierens første verdenscupseier: – Fantastisk moro

NTB Sport

Windingstad kunne juble etter å ha slått tyske Stefan Luitz i finalen. Roland Leitinger fra Østerrike ble nummer tre.

26 år gamle Windingstad imponerte stort, og på veien til finalen slo han ut blant andre landslagskompisene Aleksander Aamodt Kilde og Lucas Braathen i tillegg til Leitinger.

Dette var Windingstads første verdenscupseier. Fra tidligere var en annenplass i storslalåm i Kranjska Gora i mars hans beste prestasjon.

– Det var fantastisk moro. Man hører ofte andre som vinner for første gang si at det er vanskelig å sette ord på det, og det stemmer faktisk litt. Det tar litt tid før det synker inn, sier Windingstad til NTB.

Fryktet tidlig exit

Han stakk av med seieren til slutt, men etter å ha trøblet i sin første av to kvalifiseringsrunder mandag, fryktet han at han måtte være tilskuer under konkurransen.

– Det er ikke noen tvil om at den tanken slo meg, sier 26-åringen.

Da han plutselig sto på toppen og skulle kjøre finale, følte Windingstad at det ikke var noe å tape.

– Jeg visste at jeg var garantert en annenplass uansett hva som skjedde. Da ble det enklere å tenke at jeg bare måtte gå for det og kjøre sånn som i de andre rundene. Det fungerte relativt greit, sier han fornøyd.

Sterk laginnsats

Mandagens vinner var også full av lovord om de andre utøverne på det norske landslaget.

Nok en gang ble det nemlig en god norsk dag i Alta Badia. Hele fire nordmenn endte blant de sju beste. I tillegg til Windingstads imponerende prestasjon ble Leif Kristian Nestvold-Haugen nummer fire, Lucas Braathen nummer fem og Henrik Kristoffersen nummer sju. Femteplassen var 19 år gamle Braathens beste plassering i verdenscupen.

I tillegg var Aleksander Aamodt Kilde raskest i kvalifiseringen, men han gjorde en feil i duell med Windingstad og røk ut i åttedelsfinalen.

– Vi hadde en så god dag i går, og så klarte vi å levere på samme nivå i dag. Det er utrolig moro, sier Windingstad.

Kristoffersen vant søndagens storslalåm på samme sted, mens Kilde sikret karrierebeste i øvelsen med sin fjerdeplass. Også Windingstad og Braathen leverte sterke konkurranser med henholdsvis sjuende- og åttendeplass.

I samme konkurranse ledet Nestvold-Haugen etter én omgang, men fikk det ikke til å stemme i den andre omgangen.

(©NTB)