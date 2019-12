Maars Johnsen og Akintola fornyer ikke låneperiodene med Rosenborg

NTB Sport

Rosenborg skriver på sine hjemmesider at verken Yann-Erik de Lanlay, David Akintola eller Bjørn Maars Johnsen blir å se i Rosenborg-trøya i 2020.

De Lanlay får ikke forlenget kontrakten sin med trønderne, mens Akintola og Maars Johnsen sine låneperioder ikke blir forlenget.

Det ble med 111 kamper og 15 mål for de Lanley i RBK. Han skrev under for klubben i 2015 og vant Eliteserien fire ganger og cupen tre ganger.

– Vi ønsker å takke Yanni for innsatsen over flere år i Rosenborg. Han har vært en viktig bidragsyter og vunnet mange titler. Nå var imidlertid tiden moden for å finne nye utfordringer. Yanni er en super gutt som vi ønsker lykke til i fortsettelsen, sier Eirik Horneland.

Akintola ble leid ut fra Midtjylland til Rosenborg i februar for 2019-sesongen. Nigerianeren scoret fem mål på 21 kamper i Eliteserien og var en viktig bidragsyter i kvalifiseringen til mesterligaen.

Maars Johnsen kom til RBK i slutten av august, på lån fra AZ Alkmaar. Han ble ikke den store redningsmannen for trønderne, og endte opp med 16 kamper for RBK. Etter to perlescoringer mot Lillestrøm i midten av september ga Maars Johnsen uttrykk for at han ønsket å forbli i Rosenborg, men nå returnerer han til Nederland.

(©NTB)