Arteta bekrefter at Ljungberg fortsetter i Arsenal

NTB Sport

Det fortalte Arteta på en pressekonferanse mandag. Spanjolen ble fredag presentert som Arsenals nye hovedtrener, men satt på tribunen da laget spilte 0-0 borte mot Everton under 24 timer senere. Den kampen ledet Ljungberg. Søndag startet Arteta offisielt i jobben.

– Jeg snakket med Freddie etter kampen. Jeg fortalte ham mine ideer og ville vite hva han tenkte. Vi snakket og kom fram til avgjørelsen om at det er best at han fortsetter hos oss. Han kjenner spillerne, han kjenner situasjonen, han kjenner til historien og hans kunnskap om spillet kan hjelpe oss til å bli bedre, sa Arteta.

Ljungberg ledet laget midlertidig etter at Unai Emery fikk sparken i slutten av november. Under svenskens ledelse vant Arsenal én kamp, spilte tre uavgjort og tapte to. Ljungberg var tidligere assistenttrener for Emery.

Som spiller hadde svensken noen eventyrlige år i klubben. Ljungberg vant blant annet ligaen to ganger og FA-cupen tre ganger. Han var en del av Arsène Wengers legendariske lag som gikk hele 2003/04-sesongen i Premier League uten tap.

Arsenal ligger på en skuffende 11.-plass i Premier League etter 18 serierunder. 2. juledag får Arteta debuten når laget møter Bournemouth på fremmed gress.

(©NTB)