Milan slapp inn fem mål og ble rundspilt av Atalanta

Etter en forferdelig sesongstart med sju tap på de første tolv kampene, klarte Milan snu den dårlige trenden, men søndag var de tilbake til gamle synder. 0-5-tapet mot Atalanta er lagets største siden 1998.

Slovenske Josip Ilicic sto for to mål og en målgivende for Atalanta i nedsablingen. Spesielt 4-0 målet var av det lekre slaget, da han skrudde ballen opp i motsatt kryss bak en sjanseløs Gianluigi Donnarumma.

Atalanta gikk til pause med en knapp 1-0 ledelse, men i andre omgang punkterte de kampen med to mål på tre minutter. Ketsjupeffekten fortsatte for hjemmelaget, som endte opp med fire mål i løpet av 22 minutter i omgangen.

Atalanta går opp på femteplass, fire poeng unna Roma på fjerdeplassen som gir spill i neste års mesterliga. I årets mesterliga klarte Atalanta å kare seg videre til utslagsrundene, der de møter Valencia.

Milan på sin side blir liggende på nedre halvdel av tabellen over nyttår. De får muligheten til å revansjere det store tapet mot Atalanta når de tar imot Sampdoria 5. januar.

