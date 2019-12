Tour de Ski: Fortsatt uvisst om Østberg kan gå – treneren optimist

NTB Sport

– Jeg stresser ikke med dette. Jeg får vite ting når jeg trenger å vite det, sier landslagstrener Ole Morten Iversen til NTB.

Lørdag var det ikke kommet meldinger om endringer i Østbergs situasjon. Gjøvik-løperen har hatt startnekt i verdenscupen fordi hun ikke oppfyller kravene til Norges skiforbunds helseattest.

Kvinne- og herretroppen til Tour de Ski blir offentliggjort mandag ettermiddag, får NTB opplyst av medieansvarlig Gro Eide i Norges Skiforbund.

Iversen legger vekt på at helseteamet i skiforbundet har sagt at det går riktig vei for Østberg, og han sier at plan A derfor fortsatt er at hun stiller til start i Tour de Ski i romjulen.

– Jeg er optimist med tanke på at hun kan delta, det må jeg være, sier Iversen.

Landslagslege Øystein Andersen skriver i en SMS at han ikke kan kommentere Østbergs situasjon utover det som tidligere er kommunisert. 9. desember sendte skiforbundet ut en pressemelding der det het at Ingvild Flugstad Østberg er i «tett og god dialog med helseteamet.»

Landslagstrener Iversen legger imidlertid ikke skjul på at det kan være en kompliserende faktor at Tour de Ski er et arrangement med mange renn over relativt kort tid.

– Hadde det vært opp til meg skulle hun startet med å gå ett eller to renn, sier han.

