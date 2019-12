Stortalent sikret seier for Bayern i andre kamp på rad

NTB Sport

Onsdag kom 18 år gamle Zirkzee inn til sin debut for Bayern München og scoret ledermålet i seieren mot Freiburg. Lørdag gjorde han akkurat det samme da han kom inn og ga Bayern ledelsen og til slutt seieren mot Wolfsburg.

Kun tre minutter etter han kom inn for Philippe Coutinho var ungutten på rett plass til rett tid og sørget for vill jubel blant hjemmefansen. Den unge nederlenderen scoret sikkert etter pasning fra Thomas Müller. Like etter la Serge Ganbry på til 2-0 og da var seieren sikret.

Bayern slet lenge og etter et drøyt kvarter kom Wolfsburgs spiss Felix Klaus alene med Manuel Neuer, men den tyske landslagskeeperen kom seirende ut av duellen med en utrustende redning i kjent stil.

Til slutt ble altså Zirkzee avgjørende igjen, og hjalp Bayern til å holde følge med serieleder RB Leipzig, som slet seg til seier mot formsterke Augsburg.

Leipzig snudde

Leipzig lå under lenge etter at Augburg tok ledelsen etter bare seks minutter. Marco Richter slo et flott innlegg etter fint forarbeid på kanten og Florian Niederlechner satte ballen i mål via keeper og tverligger.

Østerrikske Konrad Laimer klarte likevel å skape jubel for Leipzig da han gjorde alt selv etter 68 minutter. Først vant han ballen høyt i banen, før han skrudde ballen opp i borterste kryss.

Like etter snudde Leipzig kampen da Patrick Schick ble stående helt alene i feltet på en corner og kunne nikke inn 2-1-seieren.

Jevn tetkamp

Runden startet i fredagens kamp da Hoffenheim snudde og vant 2-1 over Borussia Dortmund. Götze ga Dortmund en tidlig ledelse, men Hoffenheim vant etter mål fra Sergis Adamyan og Andrej Kramaric.

Dortmund ligger nå på femteplass, tre poeng bak rivalen Bayern München. Borussia Mönchengladbach kan gå opp på samme poengsum som Leipzig om de slår Hertha Berlin borte i den siste kampen i den tyske toppdivisjonen lørdag.

(©NTB)