Solskjær: Haaland skal på juleferie, ikke til Manchester

Flere aviser meldte fredag at Salzburg nye stjerneskudd Haaland gikk om bord i et Norwegian-fly med kurs for Manchester.

– Jeg tror ærlig talt ikke han er på vei hit, i hvert fall ikke til meg. Jeg kjenner gutten, han skal på ferie, sa Ole Gunnar Solskjær på fredagens pressekonferanse før møtet med bunnlaget Watford fredag.

Han kommenterte spekulasjonene om en snarlig overgang for Salzburg-spilleren på denne måten:

– Jeg kan ikke spekulere på andre klubbers spillere, sa Solskjær.

Stavanger Aftenblad skrev fredag at avisen har kilder på at Erling Braut Haaland og faren Alf-Inge Haaland dro sammen til Manchester fra Sola fredag morgen med et Norwegian-fly. Også en journalist fra Nettavisen rapporterte at Haaland var observert på Sola fredag morgen.

Haaland har de siste dagene hatt samtaler med både Leipzig og Borussia Dortmund. Fredag for en uke siden var Ole Gunnar Solskjær i Salzburg for en prat med Haaland, som har tatt Fotball-Europa med storm denne sesongen.

En Haaland-overgang er spekulert å kunne finne sted i løpet av de nærmeste dagene. Overgangsvinduet for kjøp og salg av spillere åpner offisielt 1. januar.

