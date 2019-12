Økning i antall dopingsaker – Italia topper

NTB Sport

Rapporten fra Verdens antidopingbyrå (WADA), som ble offentliggjort torsdag, viser at antidopingreglene i 2017 ble brutt 1804 ganger. I 2016 var tallet 1595.

Samtidig viser tallene at det er en nedgang i antall dopingsaker dersom man sammenligner med 2015, da reglene ble brutt 1929 ganger.

Sakene involverer personer fra 114 forskjellige nasjoner i 93 forskjellige idrettsgrener.

Italia hadde flest overtredelser med 171 saker. Deretter kommer Frankrike (128) og USA (103).

Russland anker

Russland, som denne måneden ble utestengt fra større mesterskap som OL og VM i alle idretter i fire år, ligger på femteplass med 82 overtredelser i 2017.

Torsdag ble det kjent at RUSADA (Russlands antidopingbyrå) anker WADAs avgjørelse. Dermed skal saken behandles av idrettens voldgiftsrett (CAS) i Sveits.

Flest brudd på antidopingreglene finner vi innen bodybuilding, med 266 saker, etterfulgt av friidrett (242) og sykling (218).

De aller fleste tilfellene ble avslørt etter positive dopingprøver.

Etterforskning viktigere

WADA-direktør Olivier Niggli sier at testing av utøvere før og etter konkurranser fortatt er ytterst viktig i kampen mot doping.

Samtidig understreker han at etterforskning og politiarbeid blir viktigere og viktigere redskaper for å avslører juksemakerne. Det gjelder både utøvere og personer som hjelper utøverne med å jukse.

– I den senere tid har det vist seg at etterforskningsarbeid blir enda viktigere i kampen for å beskytte de rene utøvernes rettigheter over hele verden, sier Niggli.

I alt ble det samlet inn 245.232 prøver i 2017.

(©NTB)