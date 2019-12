Tysk «dopinglege» tiltalt for alvorlig kroppsskade

NTB Sport

I tråd med tyske regler navngis ikke legen av påtalemyndigheten, men i etterkant av politiaksjonene under OL kom det fram at det dreide seg om Mark Schmidt i Erfurt. Sammen med fire «hjelpere» er han nå tiltalt på flere punkter for å ha organisert doping for utøvere av flere idretter, deriblant sykling og diverse vinteridretter.

Ifølge påtalemyndigheten inngikk blodoverføringer og tilføring av veksthormoner i en «sofistikert behandlingsplan» som skulle hjelpe utøverne å prestere bedre og samtidig minimere faren for avsløring gjennom dopingprøver. Tiltaleskriftet er på 145 sider, skriver ARD.

Tiltalepunktet om kroppsskade stammer fra en hendelse i 2017 da en kvinnelig utøver skal ha fått alvorlige bivirkninger etter tilføring av røde blodlegemer. Den tiltalte legen skal uriktig ha forsikret henne om at prosedyren var helt ufarlig.

Fem utøvere ble pågrepet da politiet aksjonerte mot deres bosteder under ski-VM i Østerrike og samtidig mot legens hjem og lokaler i Erfurt. Politi og antidopingorganer i mange europeiske land og også USA har vært involvert i etterforskningen.

Tidligere skiløper Max Hauke ble i oktober dømt til fem måneders betinget fengsel for idrettslig bedrageri, og skitreneren Mati Alaver fikk forrige måned i hjemlandet Estland en dom på ett års betinget fengsel.

Den tyske påtalemyndigheten opplyser at 23 utøvere fra åtte land er identifisert som mottakere av bloddoping gjennom dopingringen, men at bare utøvere bosatt i Tyskland som har benyttet seg av doping siden 2015, da den tyske loven ble endret, faller under deres jurisdiksjon og kan tiltales.

Legen skal ha drevet med blodbehandling av utøvere siden 2011.

Blant utøvere som har fått utelukkelser for å ha benyttet dopingringens tjenester er den italienske sykkelrytteren Alessandro Petacchi, som har vunnet poengtrøya i tre Grand Tour-ritt.

