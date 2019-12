Tidligere medlem av FIFAs etiske komité utestengt på livstid

NTB Sport

Det internasjonale fotballforbundet skriver torsdag på sitt nettsted at Alvarado av det dømmende kammer i den uavhengige etiske komiteen er funnet skyldig i korrupsjon, og at han er utestengt på livstid fra all fotballrelatert aktivitet. I tillegg er han ilagt en bot på 500.000 sveitserfranc (4,6 millioner kroner).

Alvarado straffes for å ha mottatt minst 230.000 dollar (vel 2 millioner kroner) i bestikkelser i forbindelse med salg av VM-rettigheter i årene 2009 til 2011. På det tidspunkt var han medlem av FIFAs etiske komité.

Han var også president i Panamas fotballforbund og styremedlem i det regionale fotballforbundet Concacaf. Fra 2013 til 2015 var han medlem av FIFAs disiplinærkomité.

Alvarado er i USA tiltalt for korrupsjon og hvitvasking, som følge av den amerikanske etterforskningen av høytstående ledere i fotballen. Han venter fortsatt på rettsbehandling av sin sak, men FIFAs etiske komité benyttet i behandlingen av hans disiplinærsak informasjon som kom fram i rettssakene mot Juan Angel Napout og José Maria Marin. to tidligere mektige fotballedere som begge ble dømt til lange fengselsstraffer.

