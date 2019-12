Syk Halfvarsson mister nok en konkurransehelg

NTB Sport

Svensken prioriterer derfor trening framfor konkurranse for å være i best mulig form til Tour de Ski som starter 28. desember.

Halfvarsson var med da verdenscupen åpnet i Ruka for fire uker siden. Der kom han på 8.-plass i sprint, 12.-plass på 15 kilometeren og ble nummer ni i jaktstarten i minitiuren.

Etter det har han fortsatt til gode å konkurrere. En forkjølelse gjorde at han sto over rennene i Lillehammer og Davos, men sykdommen har ikke helt sluppet taket. Derfor velger Halfvarsson å stå over også i sprintrennene i Planica.

Olof Jonsson tar Halfvarssons plass i helgens renn, opplyser det svenske skiforbundet.

Sveriges tropp til Tour de Ski offentliggjøres torsdag ettermiddag.

