Sverige sier fra seg Special Olympics i 2021

NTB Sport

– Det ville vært stort å få stå som verter for en konkurranse der den olympiske ild fikk komme til Sverige for første gang siden sommer-OL i 1912, men det kommer ikke til å skje. Fakkelen må vandre en annen vei. Grunnene til det gjør oss både frustrerte og skuffet, sier generalsekretær Johan Strid i Sveriges parasportforbund i en uttalelse.

Forbundet skriver at grunnen til at man må si fra seg arrangementet først og fremst er økonomisk.

Parasportforbundet har fått to avslag på søknad om støtte fra sosialdepartementet. Etter nyheten om at Special Olympics-arrangementet var i fare kom det politiske signaler om at en tredje søknad kan få positivt svar, men det viste seg å være for sent.

Vinterlekene i Special Olympics, for utøvere med utviklingshemning, ble arrangert i 1977 i Steamboat Springs. Lekene har vært avviklet seks ganger i USA, to i Østerrike, en hver i Canada, Japan og Sør-Korea. Lekene i Sverige skulle være de 12. i rekken.

Sverige har gjentatte ganger søkt om å få arrangere olympiske vinterleker, men har aldri nådd fram. Så sent som i sommer ble Stockholm og Åre vraket til fordel for Milano og Cortina d'Ampezzo i kampen om lekene i 2026.

(©NTB)