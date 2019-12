RUSADA anker utestengelse for doping

NTB Sport

RUSADAs anke var ventet etter tidlige antydninger om at russerne ønsker at avgjørelsen i styret i Verdens antidopingbyrå WADA blir prøvd for idrettens voldgiftsrett CAS i Sveits.

Avgjørelsen i WADA-styret fra 9. desember innebærer at Russland ikke kan stille som egen nasjon i OL i Tokyo neste år og i vinter-OL i Beijing i 2022. Landet blir også utestengt fra andre store mesterskap og nektes selv å arrangere store idrettsbegivenheter.

Bakgrunnen for avgjørelsen var at WADA mener det er bevist at Russland har drevet utstrakt manipulasjon av dopingprøver fra det mye omtalte laboratoriet i Moskva.

Russiske utøvere som kan bevise at de ikke har vært involvert i doping kan inviteres som uavhengige deltakere i framtidige OL og VM.

– Små sjanser

RUSADA-sjef Jurij Ganus tror selv det er små sjanser for å nå gjennom med en anke.

– Det finnes ingen mulighet for å vinne dette i retten. Dette er en tragedie, sa Ganus etter WADA-avgjørelsen og viste til russiske utøvere som faktisk er rene.

Ruslands president Vladimir Putin har tidligere kalt WADAs avgjørelse for «politiske motivert». På et pressemøte torsdag kalte han avgjørelsen «urettferdig» og krevde at russiske utøvere skal få konkurrere under eget flagg til tross for at landet er utestengt fra konkurranser i fire år.

– En hver straff bør være individuell, sa Putin på sin oppsummerende pressekonferanse med referanse til WADA-vedtaket.

– Vi gjør alt vi kan for at russisk idrett skal være ren, sa presidenten.

Verdens største idrettsskandale

Avtroppende WADA-visepresident Linda Hofstad Helleland var bare måtelig fornøyd med avgjørelsen om å utestenge Russland. Hun mener Russland må komme med en uforbeholden unnskyldning for det hun har kalt verdens største idrettsskandale.

– Det er ikke noen straff eller reaksjon som svir på noen som helst måte, sa Helleland i forrige uke og viste blant annet til at flere hundre russiske utøvere likevel kan delta i større mesterskap.

Det er ikke kjent når CAS vil ta en avgjørelse i ankesaken.

(©NTB)